Arda Turan, galibiyeti Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile kutladı
Süper Lig'in 20'inci haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-0 yendi. Bu galibiyetin ardından teknik direktör Arda Turan, sevincini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile kutladı. Arda Turan'ın bu anlamlı hareketi, takımın galibiyet sevincini daha da anlamlı hale getirdi.
İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Corendyon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yüzleri güldüren bir an yaşandı.
BEĞENİ ALDI
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan galibiyetin sevinicini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile paylaşırken, İkas Eyüpspor ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.