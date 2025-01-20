Arda Turan, galibiyeti Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile kutladı

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Corendyon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yüzleri güldüren bir an yaşandı.

BEĞENİ ALDI

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan galibiyetin sevinicini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile paylaşırken, İkas Eyüpspor ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.