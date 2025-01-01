Fenerbahçe'nin iki yıldızı birden aynı takıma gidiyor

Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan Eyüpspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Levent Mercan ile ilgileniyor.

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Arda Turan'ın takımı sezon başında Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Karagümrük'ten transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Levent Mercan'ın, Eyüpspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Eyüpspor'un, devre arasında iki oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmeler yapması bekleniyor.

İKİSİ TOPLAM 10 DAKİKA SÜRE ALABİLDİLER

Tecrübeli oyuncu Serdar Aziz, sezon boyunca hiç süre alamazken Levent Mercan ise yalnızca iki maçta 10 dakika oynayabildi.