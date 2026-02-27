Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istiyor Açıklaması

Haberler

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istiyor

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lech Poznan maçı için karşılaşmanın Türkiye'de, özellikle İzmir'de oynanmasını istedi. Türk halkından destek beklediğini belirten Turan, Polonya'da oynamak istemediğini ifade etti.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini söyledi.

Arda Turan, ligde 1-0 kazandıkları Veres Rivne maçının ardından UEFA Konferans Ligi'nde Polonya temsilcisi Lech Poznan ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Polonya ekibinin ligde ve Avrupa'da iyi oynadığını dile getiren Turan, "Başarılı bir teknik direktörleri var. Biz de Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz var." dedi.

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.

