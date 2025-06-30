Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, transfer çalışmalarına da hız verdi. Takıma Türk oyuncu almak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına gözünü dikti.

TELEFONLA ARADI

Fenerbahçe'nin forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i isteyen Arda Turan, iki oyuncuyla yaptığı telefon görüşmesinde kısa süre içinde anlaşma sağladı.

TEKLİF YAPILACAK

Arda Turan'ın anlaşmasının ardından Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kısa süre içinde görüşmeye başlayacak. Bonserviste anlaşılması durumunda iki oyuncu da Shakhtar Donetsk'e transfer olacak.