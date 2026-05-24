Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şampiyonluk sürecini ve duygularını anlatarak, ailesi ve sevdikleriyle mutlu bayramlar diledi.

Shakhtar Donetsk ile 2025-2026 Ukrayna Ligi şampiyonu olan Teknik Direktör Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"19 Haziran 2025. İstanbul-Ljubljana uçağı. Yepyeni bir sayfa açarak ve içimde çok fazla duyguyla, takımın hazırlık kampı için yola çıkıyoruz. 'Acaba' ile başlayan onlarca soru soruyorum kendime. O günkü heyecanımı ve daha da önemlisi merakımı dün gibi hatırlıyorum.

Bugün 24 Mayıs 2026. O gün 'Acaba' ile başlayan sorularımın çoğunun cevabı bugün 'Tabii ki' ile başlıyor. Zor olacağını biliyordum. Ama zorlukların bizi bu kadar kenetleyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Saatlerce süren otobüs ve tren yolculukları, sınır kapılarındaki uzun bekleyişler, 'Acaba yarıda kalacak mı?' diye çıktığımız tüm maçlar, bir otele yerleştiğimizde oda numaramızdan önce 'Sığınak' yazısını arayışlarımız, kazandığımız, kazanamadığımız maçlar, Avrupa'da finalin kapısından dönüşümüz, lig şampiyonluğumuz ama hepsinden önemlisi her zorlukta biraz daha takım oluşumuz, her zorlukta birbirimize daha fazla sarılmamız

Bu hikayeyi mümkün kılan başta başkanımız Mr. Rinat Akhmedov olmak üzere, Mr. Serhii Palkin, Dario Srna, Vitaliy Khlivnyuk olmak üzere tüm kulüp profesyonellerimize, bu başarının bir numaralı aktörü tüm oyuncularıma, 'Gidiyoruz' dediğimde bir soru bile sormadan yanımda olan tüm ekibime, taraftarlarımıza, bize güzel ülkemden iyi dileklerini ve dualarını gönderen tüm futbol severlere çok teşekkür etmek istiyorum. ve tüm aileme. Mesafelere rağmen bizi bir arada tutan; desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşime. ve Hamza'ya ve Asil'e. 'Baba seni çok seviyoruz' diyişiniz bu dünyadaki en büyük başarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

'Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.' demiş ya şair; şimdi telefonu kenara bırakıp; doğum günümde eline geçen ilk kağıda 'Baba iyi ki geldin, seni çok seviyoruz ve seni çok özledik.' yazan Hamza ve Asil'le çocuk olma vakti.

Herkese ailesi ve sevdikleriyle nice mutlu bayramlar diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
