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Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, sarı-lacivertlilerin 45+4. dakikada En-Nesyri ile bulduğu beraberlik golünün öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin faul yaptığı yönünde yoğun itirazlarda bulununca kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son dakikasında bulduğu golle ortalık karıştı.

EN-NEYSRI GOLÜ ATTI, ARDA TURAN ATILDI

İlk yarının son bölümüne 1-0 geride giren Fenerbahçe, maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile beraberlik golünü buldu. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı.

İşte o pozisyon;

Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

DEVRE ARASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu. Diğer futbolcuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.

Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Vicdansız Var'a git gene verme.. adam kart ve faul verip golü iptal etmemek için VARA GİTMİYOR yuh artık yuh.....

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıMert İleri:

Tarafsiz konusuyorum. Gol de faul yok. Temiz. Hatta 2 gol sayilmali. Arda bey gs macinda kedi gibi oturuyordu simdi ne oldu. Fener dusmanlari.

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

zoruna gitmisrir

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Haber Yorumlarısafir:

pozisyonu gördüm kahveci, caner in yüzüne vurdu alenen faulü görmezden geldi hakem

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Haber YorumlarıMustafa Özer:

Şerfsızler doğruyu yazsana …..satılmışlar

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