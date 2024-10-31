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Arda Polat Ay, Oltu Güreş Tarihine Yeni Bir Sayfa Açıyor

Arda Polat Ay, Oltu Güreş Tarihine Yeni Bir Sayfa Açıyor
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, genç güreşçi Arda Polat Ay, karakucak güreşlerinde gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor. Yöre halkı, onun yetenekleri sayesinde yeni bir güreş efsanesi doğduğunu düşünüyor.

Erzurum'un Oltu ilçesi Topkaynak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Arda Polat Ay (17) karakucak güreşlerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yöre halkı, genç sporcunun yetenekleri sayesinde "Yeni bir Hüseyin Gürsoy yetişiyor" söylemini sıkça dillendiriyor. Dünya ikincisi Yakup Gör'ünde öğrencisi olan genç yetenek, ahlakı ile Oltuluların gönlünde taht kuruyor Oltu'nun efsane güreşçilerinden Hüseyin Gürsoy, Türkiye'deki tüm ulusal müsabakalarda birincilik elde etmiş ve uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil etmişti. Arda Polat Ay, gerçekleştirdiği güreş müsabakalarında gösterdiği başarılarla Gürsoy'un izinden gittiği düşünülüyor. Genç sporcu, Oltu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nde güreş sporuna başladıktan sonra, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nde de kariyerine devam ediyor. Ayrıca Bursa Tohum Kamp Merkezi sporcusu olarak antrenmanlarına devam eden Arda Polat Ay, 29 Ekim'de Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde 75 kiloda birinci olarak Oltu'ya büyük bir gurur yaşattı. Başarılarıyla adından söz ettiren Arda Polat Ay'ın, Oltu güreş tarihine yeni bir sayfa açması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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