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Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı

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Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig takımı Minera'yı 5-0 yendiği maçta iki gol birden atan milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı golde Kylian Mbappe'nin Arda'ya pas vermemesi, gol olduktan sonra da hareketsiz kalarak sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı. Fransız yıldızın o anları merak uyandırdı.

Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig takımı Minera'yı 5-0 yendiği mücadelede 2 gol birden atarak yıldızlaşan milli futbolcumuz Arda Güler'in gol attığı anlarda Kylian Mbappe'nin hareketsiz kalması veh hiç sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Arda Güler'in ilk 11'de sahne aldığı maçta Real Madrid'in gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga, 28. ve 88.dakikalarda Arda Güler ve 55. dakikada ise Modric kaydetti. Mücadeleyi 9.8 reytingle tamamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performansla maçın yıldızlarından birisi olurken taraftarlarından da tam not aldı.

MBAPPE SEVİNMEDİ

Arda Güler'in gol attığı anlarda Kylian Mbappe'nin hareketsiz kalması ve sevinmemesi dikkat çekti. Arda Güler, maçın yıldızlarından biri oldu ve taraftarlarından tam not aldı. Ancak, Mbappe'nin bu durumu sevinçle karşılamaması merak uyandırdı.

İşte o anlar;

Arda'nın gol attığı sırada Mbappe'nin girdiği şekillere bakın

Arda'nın gol attığı sırada Mbappe'nin girdiği şekillere bakın

Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

sinekten yağ çıkartıyorsunuz haber yapmak için

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu deyim, cimrilik için kullanılır, böyle bir durum için değil

yanıt3
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Haber YorumlarıSerkan Tezcan:

Haber yapmayın abi siz

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMGk:

İnançlı, imanlı, vatansever bir milli takımımız var çok şükür pırıl pırıllar.. . hepsiyle gurur duyuyoruz...

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Arda, dünyanın en iyisi denilenlere resital sundu dün gece. bu cocuk, inşallah geleceğin Zidane'ı

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHOZKAN:

Normal, kibir, haset...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıErdem Sen:

admin haber isi size gore degi yemek programimi yapsaniz siz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Sizin yapacaginoz haberin taa.. :D Sonra ülke niye böyle

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hangi şekle girdi acaba? :-)

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıPc Copat:

Sorsan adamın haberi bile yoktur bunu haber diye yapanı tutanda kabahat

Yorum Beğen12
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