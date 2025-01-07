Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı

Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig takımı Minera'yı 5-0 yendiği mücadelede 2 gol birden atarak yıldızlaşan milli futbolcumuz Arda Güler'in gol attığı anlarda Kylian Mbappe'nin hareketsiz kalması veh hiç sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Arda Güler'in ilk 11'de sahne aldığı maçta Real Madrid'in gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga, 28. ve 88.dakikalarda Arda Güler ve 55. dakikada ise Modric kaydetti. Mücadeleyi 9.8 reytingle tamamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performansla maçın yıldızlarından birisi olurken taraftarlarından da tam not aldı.

MBAPPE SEVİNMEDİ

Arda Güler'in gol attığı anlarda Kylian Mbappe'nin hareketsiz kalması ve sevinmemesi dikkat çekti. Arda Güler, maçın yıldızlarından biri oldu ve taraftarlarından tam not aldı. Ancak, Mbappe'nin bu durumu sevinçle karşılamaması merak uyandırdı.

İşte o anlar;