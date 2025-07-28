Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Maç Yönetecek

Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Maç Yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Bosna-Hersek'te Zrinjski Mostar ile Slovan Bratislava arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Bosna-Hersek'in Zrinjski Mostar ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş müsabakasında düdük çalacak.

Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde bulunan HSK Zrinjski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem Cihan Aydın, VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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