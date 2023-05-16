Arda Güler yuvadan uçuyor! Transferi Arap sermayesi bitirecek

Arap sermayesinin sahip olduğu Newcastle United'ın Arda Güler transferinde sona geldiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Newcastle United'ın 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyebilir. 18 yaşındaki futbolcu, rotayı Premier Lig'e kırmaya çok yakın.

NEWCASTLE TRANSFER İÇİN ÇOK İSTEKLİ

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Newcastle United'ın Arda Güler'i beklediği iddia edildi. Premier Lig ekibinin, transfer için diğer tüm takımlardan daha istekli olduğu ve genç yıldıza yazın imzayı attırmak istediği belirtildi.

"DİĞER KULÜPLERDEN DAHA FAZLA UĞRAŞIYORLAR"

Ada basınında yer alan haberde, "Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar. Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir. Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir." ifadelerine yer verildi.

BARCELONA DEVREYE GİRECEK

Öte yandan Barcelona'nın da Arda güler için fiyat artıracağı belirtildi. Katalan devinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifle çalması bekleniyor.