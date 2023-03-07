Arda Güler ve Alex'i kıyaslayan Lugano'dan herkesi şaşırtan yorum

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Uruguaylı Diego Lugano, Sarı-Lacivertliler'in Sevilla ile oynayacağı maç öncesi çarpıcı yorumlarda bulundu. Lugano, Arda Güler'in Alex'ten daha yetenekli olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynayacağı maç öncesi efsane futbolcusu Diego Lugano, Beyaz Futbol'a karşılaşmayla ilgili tahminlerini anlattı. Arda Güler, Alex'ten önde gören Lugano herkesi şaşırttı.

"YARDIMA GELECEĞİM"

Depremzedeler için İstanbul'a geleceğini söyleyen Lugano, "Bu sezon daha iyi bir Fenerbahçe görüyorum. Deprem yardımı için yarın İstanbul'a geleceğim. Uruguay Konsolosluğu ile 2. vatanıma yardım için bizzat iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.

"FAVORİ FENERBAHÇE"

Fenerbahçe'yi turun favorisi olarak gören Lugano, "Taraflardan Instagram üstünden çok yoğun sayıda mesaj geldi ve çok sevindim. Fenerbahçe, Sevilla maçının favorisi. Sevilla çok kötü bir sezon geçiriyor" yorumunda bulundu.

"ARDA DAHA ÖNDE"

Arda Güler ve Alex kıyaslaması hakkında da görüşleri sorulan Uruguaylı efsane, "Arda Güler, Alex'ten daha yetenekli. Harikalar yaratıyor. Devamı gelecek mi göreceğiz" cevabını verdi.