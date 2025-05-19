Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

La Liga'da Sevilla'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı ve 77 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi. Maçın ardından stattan çıkarken yaşanan bir an ise İspanya'da manşetlere taşındı.

ARDA'NIN GÖRÜNTÜSÜ HABER OLDU

İspanyol basınından El Desmarque, Arda Güler'in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'dan ayrılırken kameralara yansıyan görüntüsünü gündeme taşıdı. Haberde, Dani Ceballos'un Sevilla'da kaldığı için farklı bir çıkışı kullandığı, Arda Güler'in ise onu takip ederek yanlış yöne saptığı belirtildi.

Real Madrid takım otobüsünün olduğu bölgeden uzaklaşmak üzere olan genç yıldız, bir süre imza dağıttıktan sonra görevlilerin uyarısıyla doğru çıkışa yönlendirildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.