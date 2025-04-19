Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı

İspanyol devi Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'a elenmesinin yankıları sürüyor. Son olarak İspanyol basınında yapılan bir anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

BİNLERCE OY KULLANILDI

Kadro planlamasında sorun olduğunu düşünen Real Madrid taraftarı, İspanyol basınından AS'ın anketine katıldı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolculara dair görüş alınan ankette sürpriz sonuçlar çıktı.

54.853 oy kullanılırken 40.084 oyla Vallejo takımdan gönderilmesi istenen ilk isim olarak dikkat çekti. Oylamaya katılanların yüzde 14'ü Lucas Vazquez ve Alaba ile vedalaşılması gerektiğini düşünüyor.

Sıralamada Vinicius Jr.'da yer aldı. Brezilyalı yıldız oyların yüzde 10'unu alan Mendy'nin ardından yüzde 9'la 5. sırada bulunuyor.

Oylamaya katılanların yüzde 7'si Modric ile yolların ayrılmasını isterken yüzde 5'i ise Tchoumeni ile Fran Garcia seçiminde bulundu. Rodrygo'nun takımdan ayrılması yönünde ise 9.820 oy kullanıldı.

Arda Güler ise bu oylamada 10. sırada yer alarak sonuncu oldu. Milli futbolcu 8.296 oy ile yüzde 3'lük bir kesim tarafından hedef tahtasına kondu.