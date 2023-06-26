Arda Güler, Real Madrid yolcusu! Fenerbahçe'ye bambaşka bir formül sundular

Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e en cazip teklif Real Madrid'den geldi. Eflatun-beyazlılar, genç futbolcunun transferini şimdiden bitirip, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kiralık oynamasına izin verecek. Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'in bir sezon daha takımda kalmasını içeren bu formüle sıcak bakıyor.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler için en makul teklif Real Madrid'den geldi.

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Milan ve Barcelona'nın da peşinde olduğu Arda Güler için Real Madrid, çok cazip bir teklifle Real Madrid'in kapısını çaldı. Eflatun-beyazlılar, Arda Güler'i renklerine katıp 1 yıl daha sarı-lacivertlilerde kiralık oynamasına izin verecek.

MILAN, 22 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKACAK

Arda Güler'in bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmasına sıcak bakan yönetimin bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor. 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki futbolcu için Milan'ın da bonuslarla beraber 22 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı konuşuluyor.