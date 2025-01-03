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Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 3 katına çıkarak 45 milyon euroya ulaştı.

İspanyol devi Real Madrid forması giyen Arda Güler, istediği süreyi alamasa da forma şansı bulduğunda başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor.

3 KATINA ÇIKTI

Fenerbahçe'den transfer olduğu İspanyol devinde harikalar yaratan genç oyuncunun piyasa değeri adeta uçtu. Güler'in 15 miyon euroluk değeri 3 katına çıkarak 45 milyon euroya ulaştı.

"BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

İspanyol basınından Realmadrid Confidencial de Arda Güler'in piyasa değerini haberine taşıdı.Söz konusu haberde, "Her şeye rağmen Arda Güler piyasada büyümeye devam ediyor. Türk oyuncuyla yapılan iş, şimdiden ellerini ovuşturan Real Madrid için kârlı oluyor. Florentino Pérez, oyuncunun gelişiminden şimdiden memnun olsa da gelecekte çok daha değerli olabileceğinin farkında. Transfermarkt'e göre Arda Güler'in piyasadaki değeri 15 milyon eurodan 45 euroya çıktı. Oyuncu dakikalar ve iyi performanslar eklemeye devam ederse büyümeye devam edecek ve bu, harika bir gelişim olacak" ifadelerine yer verildi.

Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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