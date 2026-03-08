Haberler

Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık

Güncelleme:
La Liga'da Real Madrid'in Celta Vigo'yu 2-1 yendiği maçta Arda Güler, asist yapmasına rağmen İspanya'da hedef alınmaya devam etti. Milli oyuncu için "Dün gece gördüklerimize bakılırsa, Thiago kesinlikle Real Madrid'in ilk 11'inde yer almalı. Arda Güler'in önünde. Arda hala iyi değil.'' yorumu yapıldı.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. mağlup etti.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, Aurelien Tchouameni'nin golünde asisti yapan isim oldu. Arda, 65 dakika sahada kaldığı maçta iyi bir performans sergilemesine rağmen maç sonunda yeniden eleştirilerin odağı oldu.

''ARDA HALA İYİ DEĞİL''

İspanya'nın önde gelen gazetecilerinden Juanma Rodriguez, Arda Güler ve Trent Alexander Arnold'ın performanslarını eleştirerek, iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymemesi gerektiğini belirtti. Arda Güler'in iyi bir seviyede olmadığını belirten Rodriguez, ''Celta Vigo maçında gördüklerimize bakılırsa, Thiago kesinlikle Real Madrid'in ilk 11'inde yer almalı. Arda Güler'in önünde. Arda hala iyi değil. Sahada kayboluyor. Ayrıca ne yazık ki, Valverde tekrar bek pozisyonuna dönmek zorunda. Arnold'da yedek kulübesine dönmeli.'' yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
