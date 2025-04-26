Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya La Liga'da haftanın ilk 11'ine girdi. Milli yıldızımız, Real Madrid'in Getafe ile oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü atmıştı.

Yıldız isim ayrıca Getafe karşılaşmasında galibiyeti getiren golüyle maçın oyuncusu seçilmişti.

ANCELOTTI'DEN ARDA YORUMU

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ancelotti, 'Arda Güler orta sahada harika oynadı. Bugün onu 10 numara bölgesinde oynattım. Performansından çok memnunum. Arda Güler'in geleceği hücumdan daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kurma becerisi dehşet verici seviyede. Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek.' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 36 maçta süre bulan Arda Güler, 4 gol attı ve 7 asistlik performans sergiledi. Arda Güler'in bonservis değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.