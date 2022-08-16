Arda Güler inanılmazı başardı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu kadarını yapamadı

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'de Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurmuştu. 18 yaşındaki genç yıldız, kulüp kariyerindeki ilk 20 maç baz alındığında gol ve asist sayısı olarak müthiş bir başarıya imza attı. 5 gol ve 5 asist sayısına ulaşan Arda Güler, dünyaca ünlü futbolcular Messi, Ronaldo, Mbappe ve Neymar'ı ilk 20 maçlarına bakıldığında geride bıraktı.