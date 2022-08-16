Arda Güler inanılmazı başardı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu kadarını yapamadı
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Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'de Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurmuştu. 18 yaşındaki genç yıldız, kulüp kariyerindeki ilk 20 maç baz alındığında gol ve asist sayısı olarak müthiş bir başarıya imza attı. 5 gol ve 5 asist sayısına ulaşan Arda Güler, dünyaca ünlü futbolcular Messi, Ronaldo, Mbappe ve Neymar'ı ilk 20 maçlarına bakıldığında geride bıraktı.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, müthiş performansıyla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Genç futbolcunun ilk 20 kulüp takımı maçına bakıldığında, dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktığı görüldü.
ARDA GÜLER, DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARI SOLLADI
Arda Güler, Fenerbahçe'deki ilk 20 maçında 5 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti. Dünya futbolunun süperstarları ise kariyerlerinin başlarında kendi kulüplerinde oynadığı ilk 20 maçta bu istatistiğin çok uzağında kaldı.
Dünyaca ünlü futbolcuların kulüplerindeki ilk 20 maç performansı şöyle:
- Lionel Messi - Barcelona - 3 gol/3 asist
- Cristiano Ronaldo - Sporting - 3 gol/5 asist
- Kylian Mbappe - Monaco - 4 gol/4 asist
- Neymar - Santos - 4 gol/5 asist