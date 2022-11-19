Arda Güler'in sözleşmesindeki madde F.Bahçelilerin uykusunu kaçırıyor! Yok pahasına gidebilir

Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e kancayı taktı. Kim Min-Jae'nin transferinde önemli rol oynayan İtalyan yetenek avcısı Massimiliano Maddaloni bu kez gözünü Arda'ya dikti. Genç futbolcu bu sezon 1500 dakika süre almazsa sözleşmesinde 20 milyon euro olan serbest kalma bedeli 5 milyon euroya düşecek. İtalyan ekibinin hedefinin ise Ocak ayında sarı-lacivertlilere 20 milyon euro ödeyerek Arda'yı renklerine katıp, sezonu Fenerbahçe'de bitirmesine izin vermek.

Sezona damga vuran Napoli, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'den maksimum verim alıyor. İtalyan devinin bir başka sarı-lacivertli futbolcu Arda Güler için de harekete geçtiği öğrenildi.

SERBEST KALMA BEDELİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kim Min-Jae'yi Napoli'ye kazandıran İtalyan yetenek avcısı Massimiliano Maddaloni şimdi de gözüne Arda Güler'i kestirdi. Genç futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise Napoli'nin elini güçlendirirken Fenerbahçe'yi düşündürüyor.

SEZONU FENERBAHÇE'DE BİTİRMESİ TEKLİF EDİLECEK

Arda Güler'i düşük bir miktara bırakmaya hiç niyeti olmayan Fenerbahçe, genç futbolcunun sözleşmesindeki madde sebebiyle hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu sezon 1500 dakika süre almazsa sözleşmesinde 20 milyon euro olan serbest kalma bedeli 5 milyon euroya düşecek Arda için İtalyan ekibi formülü buldu. Napoli, ocak ayında 20 milyon euro vererek, Arda'nın sezonu Fenerbahçe'de bitirmesini teklif edip sarı-lacivertlileri ikna etmeye çalışacak.