Arda Güler'in performansını gören Mbappe, daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sezon öncesi hazırlık kampında mükemmel performansıyla yine adından söz ettiriyor.

DAYANAMAYIP YANINA KOŞTU

İspanyol devinin dün yaptığı antrenmanda müthiş performans sergileyen Güler, harika bir gole imza attı. Bu golün ardından yeni takım arkadaşı Mbpape daha fazla dayanamadı ve Arda'nın yanına koştu.

MBAPPE'NİN AĞZI AÇIK KALDI

İspanya medyasında yer alan habere göre Mbappe Arda Güler'in yanına giderek, "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim. Çalışmaktan vazgeçme" dediği öğrenildi.