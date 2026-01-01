Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan maçtan bir anı paylaşan genç yıldızın gönderisine Erling Haaland ve Thibaut Courtois'dan yanıt gelmesi dikkat çekti.
Arda Güler'in yaptığı paylaşım, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçtan bir sekanstı. Genç yıldızın gönderisi kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.
HAALAND'I MARKE ETTİĞİ ANI PAYLAŞTI
Paylaşılan karede, köşe vuruşu sırasında Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ı marke eden Arda Güler'in, takım arkadaşı Thibaut Courtois'in kafasını tuttuğu an da fotoğrafa yansıdı.
HAALAND VE COURTOIS'DAN YANIT
Arda Güler'in paylaşımına Erling Haaland ve Thibaut Courtois'dan da yanıt geldi. İkiliyle yaşanan bu etkileşim, gönderinin daha da fazla konuşulmasına neden oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Arda Güler'in paylaşımı, taraftarların yoğun ilgisini çekerken kısa sürede gündemin en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.