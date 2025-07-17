Arda Güler'in forma numarasını duyurdular

La Liga ekibi Real Madrid'de Luka Modric'in takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın kime verileceği merakla beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

10 NUMARA ARDA GÜLER'E

İspanyol basında yer alan haberlere göre; Real Madrid, Luka Modric'ten boşalan 10 numaralı formayı milli oyuncumuz Arda Güler'ee verecek. Haberde, başkan Florentino Perez'in de onay verdiği ve bu kararın kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.

GEÇEN SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid'de tüm kulvarlarda 49 maça çıkma başarısı gösteren 20 yaşındaki yıldız Arda Güler, 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.