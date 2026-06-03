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La Liga'da yılın golü Arda Güler'den

La Liga'da yılın golü Arda Güler'den
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Real Madrid'li milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye kendi yarı sahasından attığı 70 metrelik gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi.

REAL Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi.

Milli futbolcu Arda Güler, La Liga'nın 28'inci haftasında Elche karşısında takımının 4-1 kazandığı maçın 89'uncu dakikasında kalecinin önde olduğunu görerek kendi yarı sahasından yaklaşık 70 metre mesafeden gol kaydetmişti. 21 yaşındaki milli futbolcunun bu golü, İspanya'da sezonun en iyi golü seçildi. La Liga, ödülü resmi sanal medya hesaplarından golün videosunu paylaşarak duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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