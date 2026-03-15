Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid, Elche'yi 4-1 mağlup etti. Maçın en çok konuşulan anı ise milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı uzak mesafeli gol oldu. 89. dakikada rakip kalecinin açıldığını gören Arda Güler, kendi yarı alanının neredeyse yarısından yaptığı vuruşla gol attı. Real Madrid-Elche maçının hakemi Jesus Gil Manzano, Arda Güler'i golünden sonra tebrik etti.

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ise milli futbolcu Arda Güler'in attığı olağanüstü gol damga vurdu.

RAKİP KALECİYİ ORTA SAHADAN AVLADI

Karşılaşmanın 89. dakikasında rakip kalecinin önde olduğunu fark eden Arda Güler, kendi yarı alanının neredeyse ortasından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Genç yıldızın uzak mesafeden attığı gol, Santiago Bernabeu'da büyük alkış aldı.

HAKEMDEN TEBRİK GELDİ

Arda Güler'in attığı gol sadece tribünleri değil, maçın hakemi Jesus Gil Manzano'yu da etkiledi. Manzano'nun golün ardından milli futbolcuyu tebrik ettiği görüldü.

REAL MADRID RAHAT KAZANDI

Real Madrid'e galibiyeti getiren diğer golleri 39. dakikada Rüdiger, 45. dakikada Valverde ve 66. dakikada Huijsen kaydetti. Konuk ekip Elche'nin tek golü ise 85. dakikada Angel'in kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 66'ya yükseltti.

Alper Kızıltepe
