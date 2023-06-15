Arda Güler'in annesinden gece yarısı Fenerbahçelileri yıkan paylaşım

Arda Güler'in annesi Serap Güler, gece yarısı yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Anne Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşım, genç yıldızın sarı-lacivertliler ile yolları ayıracağı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve dünya devlerini peşine takan Arda Güler, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. Genç yıldızın annesi Serap Güler'in yaptığı paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.

"HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞTİR"

Arda Güler'in annesi Serap Güler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandı. Anne Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, "Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

13 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Arda Güler'in adı son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasını 35 maçta terletti. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.