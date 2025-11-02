Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Kylian Mbappé'nin ikinci golünde asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bu maç, genç yıldızın Real Madrid formasıyla 75. resmi karşılaşması oldu. Fenerbahçe, Arda'nın sözleşmesindeki özel madde sayesinde bir kez daha bonus kazandı.

HER 25 MAÇTA 2 MİLYON EURO

2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde, performansa dayalı ek ödemeler bulunuyor. Anlaşmaya göre, Arda Güler'in her 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fenerbahçe'ye 2 milyon euro ödeniyor.

Bu madde kapsamında daha önce 50. maçta 4 milyon euro kazanan sarı-lacivertliler, 75. maçla birlikte toplam 6 milyon euro gelir elde etmiş oldu.

FENERBAHÇE'YE BUGÜNE KADAR 30 MİLYON EURO

20 milyon euroluk bonservis bedeline ek olarak, bonuslarla birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden toplam 30 milyon euroya (yaklaşık 1,5 milyar TL) yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 20 maçta 4 gol ve 8 asist üretti. Teknik direktör Xabi Alonso'nun sisteminde kilit oyunculardan biri haline gelen Arda, taraftarların da en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor.