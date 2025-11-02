Haberler

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid formasıyla 75. maçına çıkan Arda Güler, Fenerbahçe'ye bir kez daha büyük bir kazanç sağladı. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki özel madde gereği sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon euro (yaklaşık 100 milyon TL) daha girdi.

  • Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 75. resmi maçında forma giymesi, Fenerbahçe'ye sözleşme gereği 2 milyon euro bonus kazandırdı.
  • Fenerbahçe, Arda Güler'in transferinden 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro gelir elde etti.
  • Arda Güler, 2024-2025 sezonunda Real Madrid formasıyla 20 maçta 4 gol ve 8 asist performansı gösterdi.

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Kylian Mbappé'nin ikinci golünde asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bu maç, genç yıldızın Real Madrid formasıyla 75. resmi karşılaşması oldu. Fenerbahçe, Arda'nın sözleşmesindeki özel madde sayesinde bir kez daha bonus kazandı.

HER 25 MAÇTA 2 MİLYON EURO

2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde, performansa dayalı ek ödemeler bulunuyor. Anlaşmaya göre, Arda Güler'in her 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fenerbahçe'ye 2 milyon euro ödeniyor.

Bu madde kapsamında daha önce 50. maçta 4 milyon euro kazanan sarı-lacivertliler, 75. maçla birlikte toplam 6 milyon euro gelir elde etmiş oldu.

FENERBAHÇE'YE BUGÜNE KADAR 30 MİLYON EURO

20 milyon euroluk bonservis bedeline ek olarak, bonuslarla birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden toplam 30 milyon euroya (yaklaşık 1,5 milyar TL) yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 20 maçta 4 gol ve 8 asist üretti. Teknik direktör Xabi Alonso'nun sisteminde kilit oyunculardan biri haline gelen Arda, taraftarların da en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Ali başkana demediği lafı bırakmayanlar utansın. Onu fenerbahçe mumla arayacak.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.