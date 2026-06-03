La Liga'da sezonun golü Arda Güler'den

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü kazanan Arda Güler'e bir onur da La Liga'dan geldi.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.

21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken, 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı