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Arda Güler'e bir talip daha çıktı

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Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşulan ve adı birçok kulüple anılan Arda Güler için İspanyol basınından transfer iddiaları geliyor. Kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen Arda'nın bu kez de Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen'e gideceği öne sürüldü. Alonso'nun başkan Perez ile görüşerek milli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Real Madrid'de peş peşe alınan kötü skorların ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanırken fazla forma şansı vermediği milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili de transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

XABI ALONSO ARDA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu düşünürken, İspanyol teknik adam da başkan Florentino Perez'den Arda Güler'i istedi.

PEREZ'DEN KİRALIK İSTEDİ

Alonso'nun bu transfer için Perez ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Arda Güler'le ilgili talepte bulunan Alonso, genç oyuncunun Bayer Leverkusen'e sezon sonuna kadar kiralanmasını talep etti. Genç teknik adamın milli yıldızı oynatarak yeni sezona hazırlamayı planladığı belirtilen haberde, başkan Perez'in nasıl bir cevap verdiğiyle ilgili bir detay verilmedi.

FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan kısa bir süre önce ise yine İspanyol basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun istediği forma şansını bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in devre arasında sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılmasını istediği iddia edilmişti. Mourinho'nun Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda'nın durumu konusunda görüşmelerde bulunduğu ve bu transfer için kolaylık istediği de öne sürülmüştü.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 11 resmi maça çıktı, bu karşılaşmalarda 292 dakika sahada kalan 19 yaşındaki milli futbolcu, skor katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler'e bir talip daha çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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