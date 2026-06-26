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Arda Güler tarihe geçti

Arda Güler tarihe geçti
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A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, 2026 Dünya Kupası'nda attığı golle Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını (21 yaş 4 ay) ele geçirdi. 24 yıllık Emre Belözoğlu rekorunu geride bırakan genç yıldız, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yıldız ismi Arda Güler, yalnızca attığı golle değil, kırdığı rekorla da Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

2026 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran genç yıldız, bu golüyle Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanının (21 yaş 4 ay) yeni sahibi oldu. Arda, böylece 2002 Dünya Kupası'nda attığı golle bu rekoru elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda gol attığında 21 yaş 9 aylıktı. Aradan geçen 24 yılın ardından Arda Güler, yaklaşık 5 ay daha genç yaşta gol atarak rekorun yeni sahibi olmayı başardı. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler, Dünya Kupası sahnesinde de adından söz ettirerek Türk futbolunun geleceği adına büyük umut verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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