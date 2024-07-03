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Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı

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Arda Güler, A Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale çıktığı maç hakkında konuştu. Hazırlık maçında 6-1 yenildikleri mücadeleyi hatırlatan ve Avusturya'dan intikam aldıklarını söyleyen genç yıldız, "Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk. Berlin'i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak. İnşallah o maçta da halkımızı mutlu ederiz" dedi.

A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale çıktığı maçına ardından konuşan Arda Güler'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Arda Güler yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir akşam oldu. Tüm halkımızı mutlu ettiğimiz için biz daha da mutluyuz. Kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir takım vardı. Belli bir oyun planımız vardı. Buna sadık kalarak oynadık. Burada inanılmaz bir atmosfer vardı, onlar bizi daha da ateşledi." dedi.

Montella'nın kendisini farklı bir mevkide oynattığının altını çizen Arda, "Böyle rakiplere karşı topun arkasına geçtiğimiz zaman hepimizin koşması gerekiyor. Bugün alışık olmadığım bir Alışık olmadığım pozisyonda oynadım. Hoca santrforda kullandı. Ancak belli oyun planımız vardı. Bağlantı oyuncusu olmamı istiyordu. Elimizden geleni yaptık." şeklinde konuştu.

"BU BİR İNTİKAM MAÇIYDI"

Avusturya'dan intikam aldıklarını söyleyen genç yıldızımız, "Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk. Berlin'i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak. İnşallah o maçta da halkımızı mutlu ederiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Mehmetşah Çapar:

İntikam maçıydıda niye 6 tane atamadın

10
82
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Timur Akbaba:

Sana 6 atmışlar gibimie geldi. Çokmu acıdı hayırdır?

yanıt16
yanıt6
saim emirler:

Seni seviyoruz güzel yürekli çocuk...

37
4
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ismail bey :

Çekyaya göre bu adamlar medeniydi... Hakem kendi kendine taraf tutuyordu..

6
4
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