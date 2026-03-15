Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrik, Elche'yi konuk etti. Real Madrid rakibini 4-1 mağlup ederken, geceye Arda Güler'in attığı gol damga vurdu.

ORTA SAHANIN GERİSİNDEN ATTI

Maçın 89. dakikada rakip kalecinin açıldığını gören Güler, kendi yarı alanının neredeyse yarısından yaptığı vuruşla ağları sarstı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren diğer golleri ise 39. dakikada Rüdiger, 45. dakikada Valverde ve 66. dakikada Huijsen atarken, konuk takımın tek golü 85. dakikada Angel'den (KK) geldi. Real Madrid bu galibiyetin ardından puanını 66'ya yükseltti.