Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı
LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid rakibini 4-1 yendi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı gol ise geceye damga vurdu. 89. dakikada rakip kalecinin açıldığını gören Arda Güler, kendi yarı alanının neredeyse yarısından yaptığı vuruşla gol attı.
ORTA SAHANIN GERİSİNDEN ATTI
Real Madrid'e galibiyeti getiren diğer golleri ise 39. dakikada Rüdiger, 45. dakikada Valverde ve 66. dakikada Huijsen atarken, konuk takımın tek golü 85. dakikada Angel'den (KK) geldi. Real Madrid bu galibiyetin ardından puanını 66'ya yükseltti.