Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Haber Videosu

Arda Güler, Xabi Alonso ile iyi bir iletişimleri olduğunu ve kendisini daha önemli hissettiğini belirtti. Xabi Alonso'nun tempo kontrolünü sevdiğini, daha kısa paslar istediğini ve kendisini orta saha oyuncusu olarak gördüğünü dile getiren Güler, bu durumun kendisi için daha iyi olduğunu ifade etti.

Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Real Madrid, Arda Güler'in de gol attığı maçta Meksika ekibi Pachuca'yı 3-1 mağlup etti. 43'üncü dakikada skoru 2-0'a getiren milli futbolcu, 60 dakika sahada kaldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler, "Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik ve ben de gol attığım için çok mutluyum" dedi.

"KENDİMİ DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM"

Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile iyi bir iletişimi olduğunu belirten genç yıldız, "Xabi Alonso her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum.

İlk maçta 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

ancelottinin de çok umrundaydı ha

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Aslanım arda milli gururumuz seni seviyoruz.Ancelotti favarotti donkişotti kına yaksın münasip bir yerine şimdi ha ha. Ardanın devri başlıyor artık sana güveniyoruz güzel insan. seni çekemeyenlere inat göster kendini aslan parçası

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.