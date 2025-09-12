Arda Güler'den 90'a füze! İspanya'da gündem oldu

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, idmanda 90'a gönderdiği şutla dikkatleri üzerine çekti. İspanyol kulübü, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"GOLAZO POR ARDA"

La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad deplasmanına hazırlanan Real Madrid, idmanlarda yüksek tempoya devam ediyor. Bu antrenmanlarda öne çıkan isim ise genç yetenek Arda Güler oldu.

Milli futbolcu, idman sırasında çektiği sert şutla topu 90'a gönderdi. Real Madrid, o anları sosyal medya hesaplarından "Golazo por toda la escu ARDA" (Arda'dan harika bir gol) notuyla paylaştı.

İSPANYA BASININDA SES GETİRDİ

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, İspanyol basını da Arda Güler'in bu anını manşetlere taşıdı.