Arda Güler, Bolu'da Kar Yağışı Altında Top Oynadı

Güncelleme:
Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, tatil için memleketi Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı altında arkadaşlarıyla top oynadı.

REAL Madrid'in yıldız oyuncularından milli futbolcu Arda Güler, tatil için geldiği memleketi Bolu'daki Gölcük Tabiat Park'ında kar yağışı altında arkadaşıyla top oynadı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil için memleketi Bolu'ya geldi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na giden Arda Güler, göl kenarında bulunan Devlet Konukevi'nde kaldı. Güler, göl kenarında kar yağışı altında karla kaplı alanda arkadaşıyla birlikte top oynadığı anları sanal medya hesabından paylaştı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
