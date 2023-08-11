Arda Güler ameliyat masasına yatacak! Ancelotti, genç yıldızın ne zaman döneceği hakkında bilgi verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında bilgi verdi. İtalyan hoca açıklamasında, "Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldızın ameliyat olması durumunda sahalara daha kısa sürede döneceğini belirtti.

"KISA SÜREDE DÖNECEKTİR"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada," Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir. Hasta mahremiyeti nedeniyle daha fazla bilgi veremem." ifadelerini kullandı.

1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Real Madrid'de henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.