Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Gent forması giyen 22 yaşındaki sol bek Archie Brown'dan iki ekiple ilgili itiraf geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY CEVABI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Archie Brown, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaydınız. Jose Mourinho ile çalışma konusunda tereddütünüz oldu mu" sorusunu cevapladı.

İngiliz oyuncu, Transfermarkt'a yaptığı açıklamada "Transfer dedikodularına ve ilgiye dikkat etmem gereken tek zaman, benim için somut bir şeyin masada olduğu zamandır. Ancak o zaman bir şeyin gerçek olduğunu anlayabilir ve o kulübün size uygun olup olmadığını ve orada bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama burada işler o kadar ileri gitmedi, dolayısıyla düşünecek ya da dikkat edecek bir şey de yoktu. Tüm bu söylentiler beni rahatsız ediyor çünkü bazen çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum ve bu enerjiyi futboluma harcayamıyorum. Ama şu ana kadar yaptığım seçimlerden memnunum." sözlerini sarf etti.

2027 YILINA DEK SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un kulübü Gent ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Gent'te bu sezon 44 maça çıkan Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.