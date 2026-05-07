Arca Çorum FK, yarı finale yükseldi

1. Lig play-off 1. tur maçında Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta Fredy'nin kullandığı penaltı ile gelen gol, Çorum FK'nın galibiyetine katkı sağladı.

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Murat Ergin Gözütok, Mert Bulut

ARCA ÇORUM FK: Ibrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 90+2 Joseph Larweh Attamah), Serdar Gürler, Ahmed Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Kerem Kalafat), Fredy, Samudio (Dk. 46 Mame Thiam)

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington Nascimento, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 60 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 83 Ali Akman), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Dk. 51 Eduart Rroca), Halil Can Ayan (Dk. 83 Enes Yılmaz), Francis Ezeh, Junior Fernandes

GOL: Dk. 20 (P) Fredy (Arca Çorum FK)

SARI KARTLAR: Mame Thiam, Ibrahim Sehic, Uğur Uçar (Teknik Direktör) (Arca Çorum FK)

1'inci Lig play-off 1'inci tur maçında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Arca Çorum FK, yarı finalde Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

20'nci dakikada Çorum FK'nın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Fredy topu ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortayla buluşan Ahmed'in vuruşunda kaleci Emre topu son anda kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

65'inci dakikada hava topu mücadelesinde Thiam'ın kafayla indirdiği topla buluşan Burak'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

81'inci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Rroca'nın yerden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Arca Çorum FK, 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
