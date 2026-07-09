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Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK, Düzce Topuk Yaylası'nda teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, 17 Temmuz'a kadar burada kalacak, ardından Bolu ve tekrar Topuk Yaylası'nda kamp yapacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular ısınma, dar alanda pas ve aerobik koşu yaptı.

Çorum temsilcisi, akşam antrenmanında ise pas çalışması, taktiksel ve çift kale oyunla idmanı sonlandırdı.

Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek kırmızı-siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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