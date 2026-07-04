Haberler

Arca Çorum FK'da Süper Lig mesaisi başladı

Arca Çorum FK'da Süper Lig mesaisi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde başladı. Transfer süreci gizli yürütülürken, takım ikinci etap kampını Bolu'da yapacak.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüp yönetimi, başkan Savaş Balçık'ın talimatı doğrultusunda transfer sürecini gizlilik içerisinde yürütüyor. Kampa katılan ve katılmayan futbolcular ile yeni transferlere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, antrenman programının detayları da kamuoyuyla paylaşılmadı. Kulüp tarafından basına servis edilen antrenman fotoğraflarında, takımı geçen sezon Süper Lig'e taşıyan bazı futbolcuların da yer aldığı görüldü. Ancak mevcut kadro ve yeni transferlere ilişkin isim verilmemesi dikkat çekti.

Teknik direktör Uğur Uçar'ın, ilk etap kampında ağırlıklı olarak fiziksel yükleme programı uygulayacağı öğrenildi. Kırmızı-siyahlılar, Düzce kampının ardından ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Takımın burada oynayacağı 5 hazırlık maçıyla yeni sezon öncesi taktiksel hazırlıklarını tamamlaması hedefleniyor. Öte yandan Arca Çorum FK'da transferlerin kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı

Beşiktaş'ta can pazarı! Bir anda sulara kapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Tırın altına giren otomobilden acı haber
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret