Arca Çorum FK'da Süper Lig mesaisi başladı

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüp yönetimi, başkan Savaş Balçık'ın talimatı doğrultusunda transfer sürecini gizlilik içerisinde yürütüyor. Kampa katılan ve katılmayan futbolcular ile yeni transferlere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, antrenman programının detayları da kamuoyuyla paylaşılmadı. Kulüp tarafından basına servis edilen antrenman fotoğraflarında, takımı geçen sezon Süper Lig'e taşıyan bazı futbolcuların da yer aldığı görüldü. Ancak mevcut kadro ve yeni transferlere ilişkin isim verilmemesi dikkat çekti.

Teknik direktör Uğur Uçar'ın, ilk etap kampında ağırlıklı olarak fiziksel yükleme programı uygulayacağı öğrenildi. Kırmızı-siyahlılar, Düzce kampının ardından ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Takımın burada oynayacağı 5 hazırlık maçıyla yeni sezon öncesi taktiksel hazırlıklarını tamamlaması hedefleniyor. Öte yandan Arca Çorum FK'da transferlerin kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı