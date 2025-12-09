Çorum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı. Ligin 16. haftasında lider Pendikspor'u 2-0 mağlup eden takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenmanlara devam ediyor.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 16. haftasında dün sahasında lider Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 rondo, dar alan oyunları ve kaleli oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor