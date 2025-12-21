Sakaryaspor: 2-0
1'inci Lig'in 18'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Goller Samudio ve Oğulcan Çağlayan'dan geldi.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic - Attamah, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Samudio (Dk. 89 Kerem Kalafat), Aleksic (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan ), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Taha İbrahim Rençber), Eze (Dk. 64 Atakan Akkaynak)
SAKARYASPOR: Jakub Szumski - Serkan Yavuz, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Kobiljar), Salih Dursun, Batuhan Çakır (Dk. 65 Kolovetsios), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Vukovic, Emre Demir (Dk. 75 Ben Yedder), Zwolinski (Dk. 75 Akuazaoku), Burak Altıparmak (Dk. 90 Mirza Cihan)
GOLLER: Dk. 10 Samudio, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)
SARI KARTLAR: Eze (Arca Çorum FK) - Sadık Çiftpınar, Burak Altıparmak ( Sakaryaspor )
1'inci Lig'in 18'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
10'uncu dakikada Çorum FK öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Samudio'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
79'uncu dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkarttı. Yusuf Erdoğan'ın ceza ortasında Oğulcan Çağlayan'ın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
86'ncı dakikada ani gelişen Çorum FK atağında Yusuf Erdoğan'ın şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.