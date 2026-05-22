Çorum FK, Esenler Erokspor maçının Çorum'daki hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile karşılaşacak Arca Çorum FK, Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitmek üzere yola çıktı. Maç 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ter antrenmanı yaptı.
Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kara yoluyla maçın oynanacağı Konya'ya gitmek üzere takım otobüsüyle kulüpten ayrıldı.
Kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu, takımı kulüp tesislerinden uğurladı.
Konya'da konaklayacağı otelde kampa girecek kırmızı-siyahlı takım, yarın TÜMOSAN Konyaspor'un tesislerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.