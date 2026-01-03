Haberler

Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı Antalya'da sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Arca Çorum FK, ikinci yarı hazırlık kampını Antalya'da sürdürüyor. Kamp süresince teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çift antrenman yapılıyor. Yeni transfer Serdar Gürler de takıma katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı, Antalya'da devam ediyor.

Arca Çorum FK'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde dün başlayan kampın ikinci günü çift antrenmanla tamamlandı.

Sabah salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, öğleden sonra ise ikinci yarının ilk haftasında 9 Ocak'ta karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Çorum FK'nin Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer ettiği kanat oyuncusu Serdar Gürler de takımla çalışmalara başladı.

Çorum ekibinin Antalya'daki hazırlık kampı, ikinci yarının ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 9 Ocak'ta deplasmanda yapacağı maça kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar