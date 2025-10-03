Haberler

Arca Çorum FK, Manisa FK'yi 3-1 Mağlup Etti

1. Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında ağırladığı Manisa FK'yi 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Samudio ve Oğuz Gürbudak kaydetti.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Alparslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin

ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Attamah, Arda Şengül (Dk. 75 Caner Osmanpaşa), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Samudio, Oğuz Gürbudak (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Aleksic (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Dk.65 Eze)

MANİSA FK: Samet Karabatak, Herelle, Ada İbik, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 82 Yunus Emre Yüce), Yusuf Talum, Lindseth, Benrahou (Dk. 46 Muhammed Kibrit), Cissokho (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Diony

GOLLER: Dk. 8 ve 39 Samudio, Dk. 30 Oğuz Gürburdak (Arca Çorum FK), Dk. 66 Toure ( Manisa FK)

SARI KARTLAR: Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK), Cissokho, Bartu Göçmen, Toure ( Manisa FK)

1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti.

8'inci dakikada Oğuz Gürbudak'ın açtığı ortayla buluşan Samudio topu ağlara gönderdi: 1-0.

30'uncu dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Gürbudak'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0

38'inci dakikada Yusuf Erdoğan, kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı yerden ceza sahasına gönderdi. Samudio düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

66'ncı dakikada topa sert vuran Toure'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşmayı Arca Çorum FK 3-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
