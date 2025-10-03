Haberler

Arca Çorum FK, Manisa FK'yi 3-1 mağlup etti

Arca Çorum FK, Manisa FK'yi 3-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan mücadelede Arca Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Samudio ve Oğuz Gürbulak kaydetti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Hilmi Şengül (Dk. 75 Caner Osmanpaşa), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Aleksic (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Samudio, Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Atakan Cangöz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Eze)

Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Herelle, Ada İbik, Yusuf Talum, Cissokho (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Toure (Dk. 82 Yunus Emre Yüce), Benrahou (Dk. 46 Muhammet Kirpit), Lindaeth, Diony

Goller: Dk. 8 Dk. 39, Samudio, Dk. 30 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 66 Toure ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 34 Cishokko, Dk. 38 Bartu Göçmen, Dk. 72 Toure ( Manisa FK), Dk. 90+4 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
