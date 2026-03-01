Haberler

Çorum FK, yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Maç, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Arda Hilmi Şengül forma giyemeyecek.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Arda Hilmi Şengül, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Çorum FK'nin 47 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
