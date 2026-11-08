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Arca Çorum FK, Fenerbahçe'ye 5-0 yenilince Burak Yılmaz taraftardan özür diledi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenildi. Teknik Direktör Burak Yılmaz, ağır yenilginin ardından taraftarlardan ve başkandan özür dileyerek sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece oldu. Tüm taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum." dedi.

Yılmaz, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını, üst üste 2 gol kaçırdıklarını ve geçiş hücumuyla 2 gol yediklerini belirten Yılmaz, "Maçın hakkı bu mu değil mi onları siz takdir edersiniz ama birçok kaçırdığımız gol var. İstatistiklerden bahsetmiyorum çünkü bahane gibi, bir şeylerin arkasına sığınmak gibi olacak. Ağır bir yenilgi aldık. Fenerbahçe'yle bizim aramızdaki fark, onlar yakaladıklarını atıyorlar, biz yakaladıklarımızı ne yazık ki atamadık bugün. Atsak farklı olacaktı." diye konuştu.

İlk yarıdaki oyundan fazlasıyla memnun olduğunu, ikinci devreye de iyi başladıklarını anlatan Yılmaz, futbolcularının temas problemi olduğuna dikkati çekerek, "Temas edemiyoruz kesinlikle rakibe. Sert olamıyoruz. Agresif olamıyoruz. O problemlerimiz var. Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece oldu. Tüm taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi tebrik eden Yılmaz, kendi tercih ettiği kadro ile maça çıktığını, dolayısıyla sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, milli aradan daha iyi döneceklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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