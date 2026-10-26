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Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanı hazırlığına Göztepe yenilgisi sonrası başladı

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Arca Çorum FK, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 9. haftada Göztepe'ye 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, Burak Yılmaz yönetiminde pas ve koşu çalışmaları yaptı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, maçın ardından ara vermeden kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas, topa sahip olma, mobilite, kuvvet ve koşu çalışmaları yapıldı.

Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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