Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Eroğlu'na emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüseyin Eroğlu." ifadelerine yer verildi.

Arca Çorum FK'de 25 Kasım 2025'te göreve gelen Eroğlu, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 11 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 1 beraberlik elde etti.

