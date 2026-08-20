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Arca Çorum FK, Burak Çoban ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, gurbetçi futbolcu Burak Çoban ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, gurbetçi futbolcu Burak Çoban ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sol kanat oyuncusu Burak Çoban'nın sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA
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